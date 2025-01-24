اختل توازنه.. دفن جثة حداد سقط بترعة المريوطية بالهرم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة حداد سقط في مياه ترعة المريوطية بالهرم، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته إذ تبين أنه بسبب اختلال توازنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق شخص في ترعة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لحداد اختل توازنه وسقط أثناء عمله، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.