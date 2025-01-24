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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العلاقات العامة بـ«معهد ناصر» تحل مشكلات 958 مريضًا عبر منظومة الشكاوى الموحدة خلال 2024

د محمود سعيد مدير
د محمود سعيد مدير معهد ناصر
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أعلن الدكتور محمود سعيد ، مدير عام معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، عن قيام إدارة العلاقات العامة بالمستشفى، بحل مشكلات 958 مريضًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز بلغت 100% خلال عام 2024.

وأوضح محمود سعيد ، أن ذلك النجاح يعكس التزام المستشفى بتقديم الدعم الكامل لمرضاه والاستجابة السريعة لشكواهم، بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الرعاية الصحية والخدمات الطبية. ويؤكد المستشفى على دوره الفعّال في تعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الصحية.

وأضاف أن مستشفى معهد ناصر مستمر في العمل على تحسين جودة الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المرضى بشكل كامل.
 

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