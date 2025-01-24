طبيبة تكشف سر الصلع المبكر عند الرجال وتساقط الشعر لدى النساء

كشفت الدكتورة أولغا كوخاس أخصائية أمراض الشعر عن سر الصلع المبكر عند الرجال وتساقط الشعر عند النساء والذى يتمثل فى اختلال وظيفى فى هرمون التستوستيرون لديهم وفقا لما نشرته مجلة radio1.ru.

تقول الطبيبة أن الشعر الصحي والجميل يزين المرأة والرجل على حد سواء ولذلك يعتبر تساقطه المبكر أمرا مخيفا، حيث يتساقط قبل الأوان بسبب هرمون التستوستيرون ويحدث هذا في عمر 25 عاما لوجود اختلال وظيفي يتعلق بنظام التستوستيرون.

وتؤكد: إذا تقاعسنا واعتبرنا أن الوراثة هي السبب فلن نحقق الكثير لأن بعض الأشخاص لديهم جينات لمرحلة نمو تصل إلى 6 سنوات والبعض الآخر إلى 8 سنوات والفتيات الجميلات ذوات الشعر الأطول يمكن أن تصل إلى 14 أو حتى 16 عاما بالاضافة الى أن مرحلة النمو من السهل تحديدها في مرحلة الطفولة.

وتقول: في عمر 6-8 سنوات تقريبا يبدأ شعر الطفل في التساقط ما يثير قلق والديه كثيرا ولكن في الواقع هذه هي اللحظة بالتحديد التي تنتهي فيها مرحلة النمو وتبدأ مرحلة التساقط لينمو بعدها شعر جديد ويمكن أن تقصر مرحلة النمو أو تطول حسب عوامل مؤثرة تغير مستوى الهرمونات اضطراب الدورة الدموية وجود حالات إجهاد عامة أو مشكلات عصبية.

كما أن العناية والرعاية الصحيحة بالشعر تؤثر على نموه حيث من المفيد تدليك الشعر أثناء غسله واستخدام مستحضرات الوقائية مرة كل ستة أشهر لأنها تعمل على تحسين الدورة الدموية ويلاحظ الشخص بعد دورة مدتها 2-3 أشهر تقريبا زيادة في معدل نمو شعره.