تاركًا أمه وحيدة.. رحيل الدكتور أحمد ماهر بعد توقف قلبه أثناء العمل

الجمعة 24/يناير/2025 - 12:43 م

فقد مستشفى معهد ناصر جهود الدكتور أحمد ماهر، أخصائي جراحة القلب المفتوح بمستشفى معهد ناصر، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب بعد 5 ساعات من إجراء عمليات جراحية معقدة.

أنهى الدكتور أحمد ماهر جراح القلب الشاب، قائمة عمليات استمرت 5 ساعات، ووقف يتحدث مع عدد من زملائه الأطباء. وبعد ربع ساعة، ذهب لغسل وجهه نتيجة شعوره بالإرهاق، فتوقف قلبه فجأة وسقط على الأرض.

حاول الأطباء إنعاش قلب الدكتور أحمد ماهر، غير أن جهودهم باءت بالفشل، ليلقى ربه بثياب العمل شهيدًا للواجب والكفاح في سبيل إنقاذ أرواح المرضى.

الدكتور أحمد ماهر.. وحيد أمه معلمة القرآن

والدة الدكتور أحمد ماهر، مهندسة ومعلمة قرآن كريم، ليس لديها أولاد غيره بعد أن فقدت أخته الدكتورة نرمين ماهر منذ عدة سنوات أيضًا بالسكتة القلبية.

وقال أصدقاء الطبيب الراحل، إنه كان يستعد للزواج قريبًا، ولكن إرادة الله شاءت أن يُزف إلى القبر في ثياب العمل.

تشيع جنازة الطبيب الراحل أحمد ماهر عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

أسباب توقف القلب المفاجئ لدى الشباب

كشف أطباء القلب عن عدة أسباب قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ لدى الشباب تحت سن 35 عامًا، منها:

1. اختلال كهربائي في القلب.

2. اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر.

3. جلطة في الشريان التاجي نتيجة الكولسترول الوراثي أو بعد الإصابة بفيروس كورونا أو بسبب المكملات الغذائية، الهرمونات، المخدرات، المسكنات أو التدخين.

4. التاريخ الطبي العائلي، خاصة في حالات حدوث وفيات مفاجئة.

وأشار الأطباء إلى عدة نصائح للوقاية من التوقف المفاجئ للقلب، منها:

1. متابعة وضبط ضغط الدم.

2. فحص مستوى السكر والكولسترول وضبطهما.

3. تجنب التدخين والمخدرات والمكملات والهرمونات والمسكنات.

4. المتابعة بعد التعافي من كورونا.

5. الحفاظ على الوزن المثالي من خلال تخسيس الجسم وممارسة المشي يوميًا.

6. الحفاظ على الهدوء النفسي والسكينة.

نصائح السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي لصحة القلب:

1. القهوة والشاي يعملان على تحسين صحة القلب مع مرور الوقت.

2. الاستحمام بالماء البارد أفضل من الساخن بالنسبة لعضلة القلب.

3. ممارسة السباحة أفضل من الجري لعدم تأثيرها على مفاصل الجسم.

4. أداء الرياضة بشكل عام أفضل من اتباع نظام صحي في الأكل.

5. مريض القلب لابد أن يمارس الرياضة العادية ويبتعد عن التنافسية.

6. تناول وجبات الأسماك والخضروات أفضل من اللحوم والدجاج.

7. يجب ممارسة الرياضة وعدم التدخين وقياس ضغط الدم باستمرار.