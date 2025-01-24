تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتهنئة بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير.

وذكرت خلاله "تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الشعب المصري العظيم بالذكري الثالثة و السبعين لعيد الشرطة المصرية ، والذكري الرابعة عشر لثورة 25 يناير المجيدة.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وتحتفل مصر غدًا السبت الموافق 25 يناير بذكرى تضحيات ابنائها من رجال الشرطة الذين قدموا فى معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، كما يتواكب مع احتفال مصر بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، التي قادها شباب مصر.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.