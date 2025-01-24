اكتشاف جديد لبقايا ديناصور مجنح عملاق في كندا.. حملت عظامه آثار أسنان تمساح

في كشف جديد لعالم الديناصورات ، رصد علماء الحفريات بقايا ديناصور عملاق مجنح من نوع "Cryodrakon boreas" والذي حملت عظامه آثار أسنان تمساح قديم.

وحتى الآن يتم اكتشاف الكثير من الأسرار الخفية التي لم تكتشف بعد منذ آلاف السنين .

فريسة التماسيح

ويضيف براين بيكل، الأستاذ بجامعة ريدينج البريطانية، أن الديناصورات الضخمة الطائرة أو التيروصورات، كانت تعد من ضمن النظام الغذائي للتماسيح في العصور الوسطى، حيث كانت التماسيح تأكل التيروصورات بصورة دائمة منذ حوالي 70 مليون سنة، ولا يوجد معلومة حول إذا كان الديناصور المجنح علي قيد الحياة أم ميت عندما عضه التمساح، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأفاد علماء الحفريات، إلى أن الديناصور العملاق الطائر كان فريسة أحيانا لحيوانات كبيرة مثل التماسيح من نوع Leidyosuchus canadensis أو Albertochampsa langstoni، وما يؤكد ذلك اكتشاف خدوش وندبات كبيرة في فقرات ديناصور صغير من نوع Cryodrakon boreas، تركتها أسنان التماسيح القديمة.

أكبر المخلوقات الطائرة

ويرى العلماء أن الديناصور المجنح يعتبر من أكبر المخلوقات الطائرة التي عاشت على الأرض منذ ألاف السنين ، إذ كان ارتفاعه مطابقا لارتفاع الزرافة، وبلغ طول جناحيه حوالي 10 أمتار ووزنه حوالي 150-240 كيلو جرام.

وصرح العلماء وفق المكتب الإعلامي لجامعة ريدينج، بأن الاكتشافات الحديثة لهذه الأنواع النادرة من الحيوانات العملاقة تزيد الفهم بصورة واسعة حول التفاعلات بين تعدد أنواع الحيوانات في عصر الديناصورات.

يذكر أن العلماء توصلوا لهذا الاكتشاف في أثناء دراستهم لبصمات عظام الديناصورات من نوع Cryodrakon boreas، التي عثر عليها مؤخرا في متنزه الديناصورات الإقليمي، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الواقع جنوب ألبرتا.