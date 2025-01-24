نساء رائدات فى تغير المشهد السياسي من خلال سياسات صارمة 

يعتقد البعض أن عالم السياسة يقتصر على الرجال فقط وأن المرأة لا يوجد لها مكان فى هذا المجال نظرًا لكونها انثى لا تستطيع أن تتخذ قرارات قوية من شأنها أن تحدد مسار دولة بأكملها ولكن على عكس هذه المعتقدات استطاعت المرأة أن تثبت قوتها وتسيطر على المشهد السياسي فى العديد من المناصب الهامة والقيادية حتى وصلت إلى رئاسة دولة وهناك بعض الأمثله التى يجب تسليط الضوء عليها لنساء أثبتن قدرتهن على القيادة وإحداث التغيير في العالم سواء من خلال دورهن في السياسة أو من خلال التأثير المباشر في صنع القرار على مستوى العالم؛ ما يعد مؤشرا قويا على التقدم وتحقيق المساواة بشكل عادل بين الجنسين ومما يثبت ان المرأة لها الحق فى التواجد فى كافة الاعمال القيادية الهامة وانها تستطيع ان تتخذ قررات سليمة وصارمة حيث يعد لذلك اهمية كبيرة فى بناء مستقبل افضل واقوى يحترم المرأة ويقدرها ويمنحها كافة حقوقها الإنسانية.







أنديرا غاندي أول رئيسة وزراء للهند



هي ابنة جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند،ولدت في مدينة الله آباد عام 1917 ودرست في العديد من الأماكن المختلفة من بينها بون وشانتيني كيتان و المدارس السويسرية و الإنكليزية، وأصبحت عضوا في جناح الشباب من حزب العمال.

كما انضمت إلى حزب المؤتمر الهندي عام 1939م،وعندما توفي والدها عام 1966م قرر حزب المؤتمر الحاكم تعيين أنديرا رئيسة للوزراء لتعد بذلك أول امرأة تصبح رئيسة للوزراء في الهند، واشتهرت بكونها امرأة قوية كما تعد من ابرز الاسماء المعروفة في كافة أنحاء العالم كرئيسة لوزراء الهند، حيث كانت امرأة ذات شأن في العالم، واشتهرت ايضا بميلها نحو فكرة عدم الانحياز في نطاق التعاون مع جمال عبد الناصر والمارشال تيتو.

كما أنها قد حققت تطورا كبير واستطاعت ان تبنى جيشا قويا وجعلت الهند من اقوى البلاد التى يخشى منها الجميع حيث قامت بإنتاج القنبلة النووية الهندوسية وجعلت الجميع يخشى ان يقترب للهند وقامت ايضا بغزو باكستان الشرقية وأقامت فيها دولة بنغلاديش فى عام 1971؛ لتحقق بذلك أول نصر ضد باكستان وتعد من المناضلين لتحقيق السلام العالمي.







ميشيل أوباما أول سيدة أولى لأمريكا من اصول افريقيا



هى محامية أمريكية، ومديرة جامعية وكاتبة، من مواليد شيكاغو عام 1964 شغلت منصب السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2017 حيث كانت متزوجة من باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الوقت ، وتعتبر هى أول سيدة أولى للولايات المتحدة من أصول أفريقية.

تخرجت من جامعة برينستون وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة هارفارد وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل فى المحاماة وقامت بعد ذلك بالعمل كعميد مشارك لخدمات الطلاب في جامعة شيكاغو وتولت منصب نائب الرئيس للشؤون المجتمعية والخارجية في مركز جامعة شيكاغو الطبي و فى عام 1992 تزوجت ميشيل بباراك وقامت بدعم زوجها بعدة اشكال مختلفة حيث شاركت فى الحملة الانتخابية الخاصة بزوجها عام 2007 و2008 وقد القت خطابا رئاسيا فى المؤتمر الوطنى الديمقراطي عام 2008 لتأييد زوجها.

وقامت بالعديد من المساندات الخاصة بالشعب الأمريكى خلال تواجدها فى منصب السيدة الاولى حيث عملت على التوعية تجاة الفقر والتعليم والتغذية والقضاء عليهم وكانت نموذج ملهم للمرأة القيادية.





مارغريت تاتشر المرأة الحديدية

مارغريت هيلدا تاتشر والمعروفة بلقب المرأة الحديدية تعد أول امرأة تولت رئاسة وزراء المملكة المتحدة، ولدت بمدينة غرانثام، لنكولنشاير عام 1925 وهي سياسية بريطانية، شغلت منصب زعيمة حزب المحافظين فى عام 1975 ،بينما تولت منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة عام 1979 حتى 1990 وقد عرفت بلقب المرأة الحديدية بسبب السياسات والقرارات الصارمة التى اتبعتها دون أي تمييز وقد اضطرت بعد ذلك إلى ترك منصبها السياسي كرئيسة للوزراء بسبب الانقسامات داخل الأحزاب السياسية وظهور الكثير من المعارضين لها وخاصة بعد أن أطلق مايكل هسلتين تحديا قويا لقيادتها.



أنجيلا ميركل صاحبة القرار



سياسية المانية وعالمة ولدت عام 1954 وحصلت على درجة الدكتوراة فى الكيمياء الفيزيائية وعملت كنائبة للمتحدث باسم اول حكومة منتخبة ديمقراطيا فى المانيا الشرقية عام 1990وتولت العديد من المناصب القيادية من بينهم المستشارة الألمانية منذ 2005 وحتى 2021 وزعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) لاكثر من 18 سنة.

وفى عام 1991 تولت منصب وزيرة المرأة والشباب بينما شغلت منصب وزيرة البيئة فى عام 1994.

وفي عام 2007، اصبحت رئيسة للمجلس الأوربي وترأست مجموعة الثماني وكانت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب ، و لعبت دورا كبيرا في مفاوضات معاهدة لشبونة وإعلان برلين.

ولقبت باسم «صاحبة القرار» في السياسة الداخلية نتيجة لقراراتها الحاسمة والتى ساهمت فى حل العديد من المشكلات السياسية الألمانية وقد حصلت على العديد من التكريمات والجوائز.

وتم تصنيفها من قبل مجلة فوربس ثانى اقوى شخص فى العالم اما مجلة التايم وصفتها كمستشارة للعالم الحر





أورسولا فون دير لاين اول امرأة تتولى منصب وزير الدفاع



تعد واحدة من ابرز النساء فى مجال السياسة فهى سياسية المانية ولدت فى بروكسل عام 1958

وتخرجت من كلية هانوفر الطبية عام 1987، وتخصصت في مجال صحة المرأة،

وقد شغلت العديد من المناصب السياسية حيث تولت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والصحة في حكومة ولاية ساكسونيا السفلى من 2003 حتى 2005

بينما انضمت إلى الحكومة الاتحادية فى عام 2005 كوزيرة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب من عام 2005 حتى عام 2009، ثم بعد ذلك اصبحت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل من عام 2009 حتى عام 2013.

وفى عام 2019 شغلت منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، كما تولت منصب وزيرة الدفاع من 2013 حتى 2019 وتعد هي أول امرأة تشغل هذا المنصب.







إلين جونسون سيرليف اول رئيسة دولة افريقيا وحاصلة على نوبل



تعد أول أمرأة تتولى رئاسة دولة فى افريقيا وهى من مواليد مونروفيا عام 1938 سياسية ليبيرية تولت منصب رئيسة ليبيريا عام 2006 واستمرت حتى عام 2018.



وتلقت تعليمها في كلية ماديسون للأعمال وجامعة هارفارد وبدأت مسيرتها المهنية

كنائب وزير المالية فى حكومة ويليام تولبيرت عام 1971 كما عملت فى البنك الدولي في الكاريبي وأمريكا اللاتينية وفي عام 1979 تولت منصب وزيرة المالية واستمرت فيه حتى عام 1980.



وانخرطت فى العمل السياسى بعد ذلك وحصدت المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 1997،بينما فازت بانتخابات عام 2005 وتولت رئاسة الدولة في 16 يناير عام 2006 كما أُعيد انتخابها مرة اخرى في عام 2011 لتصبح بذلك أول امرأة في أفريقيا يتم انتخابها لتشغل منصب رئيسة الدولة وفى عام 2011حصلت على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودها لمشاركة النساء في عملية حفظ السلام.







بينظير بوتو اول رئيسة وزراء فى باكستان



تعد أول امرأة في بلد مسلم تتولى منصب رئيس الوزراء وهى سياسية باكستانية ولدت فى مدينة حراتشي بالسند عام 1953 ودرست العلوم السياسية ونظم الحكم فى جامعة هارفارد واكسفورد ببريطانيا و هى ابنة رئيس باكستان السابق ذو الفقار علي بوتو.

وعرفت أثناء دراستها الجامعية باسم pinkie بمعنى وردية اللون وذلك لشدة خجلها وقامت بالانضمام للمعارضين فى هذا الوقت وعندما أُجريت أول انتخابات تشريعية فى باكستان ، نجحت بينظير بأغلبية الأصوات وتولت منصب رئيس الوزراء لأول مرة فى عام 1988م بينما شغلت المنصب مرة اخرى فى 1993.





لورا شينشيلا ميراندا اول رئيسة لكوستاريكا



هي عالمة وسياسية من مواليد عام

1959 بدأت عملها كمستشارة للمنظمات غير الحكومية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمتخصصة في إصلاح النظام القضائي والمسائل المتعلقة بالأمن العام وانخرطت بعد ذلك فى العمل السياسى وعملت كواحدة من نائبي الرئيس أوسكار أرياس سانشيز وتولت منصب وزيرة العدل.



ثم تم ترشحها من قبل حزب التحرير الوطني الحاكم للرئاسة في الانتخابات عام 2010 وفازت بنسبة 46.76٪ من الأصوات وتولت منصب رئيسة كوستاريكا عام 2010 حتى عام 2014.

كما تعد ثامن رئيسة لدولة من دول أمريكا اللاتينية وأول امرأة تصبح رئيسة لكوستاريكا.

وعندما تركت منصبها قررت ان تقوم بالتدريس في جامعة جورج تاون في عام 2016.

وقد شغلت منصب الرئيس المشارك لمركز أبحاث الحوار بين الأميركيتين ونائب رئيس نادي مدريد.









تيريزا ماي ثانى امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية



ولدت فى مدينة إيستبورن جنوب إنجلترا عام 1956 و تلقت تعليمها بمدرسة سانت هيغ كالاج الخاصة بالفتيات ودرست مادة الجغرافيا والتحقت بجامعة أوكسفورد لتكمل تعليمها .

وبدأت عملها في مجال الاقتصاد حيث التحقت ببنك إنجلترا، واستمرت فيه حتى عام 1983 ثم انتقلت بعد ذلك للعمل في «المؤسسة من أجل خدمات تخليص الدفع»، واستمرت في هذا العمل حتى عام 1997.



وفى عام 2010 شغلت منصب وزيرة الداخلية حتى 2016. وتولت منصب زعيمة حزب المحافظين فى 2016 وتعد هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى هذا المنصب بدون انتخابات رسمية، حيث أصبحت المرشحة الوحيدة بعد انسحاب منافستها.