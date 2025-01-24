أونروا: 88% من المدارس في قطاع غزة مدمرة

أفادت أونروا، أن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، و88% من المدارس في قطاع غزة مدمرة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأوضحت أونروا، ان هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14500 طفل، متابعة أن موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئين الفلسطينيين.

وتابعت أونروا، أنه رغم وقف إطلاق النار في غزة، هناك عقبات كبيرة تواجههم على رأسها القانون الذي اعتمده الكنيست لوقف عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.