مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين: الاحتلال مستمر في عدوانه لليوم الرابع

قال الدكتور محمود السعدي، مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين، إن اليوم هو الرابع على التوالي للعدوان واقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، ومازالت قوات الاحتلال تحاصر الشارع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى الحكومي وإلى مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف «مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين» خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية الدخول والخروج لمخيم جنين معدومة حاليًا بسبب أوامر الاحتلال الإسرائيلي بمنع التجوال ومنع خروج المواطنين، موضحًا انه بالأمس كان هناك عملية إخلاءات لعدد من الحالات الإنسانية من داخل مخيم جنين.

وتابع مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين، «تم إخراج حالات كبار السن وحالات مرضية تستدعي النقل في سيارات الإسعاف من داخل المخيم ولكن في الوقت الحالي لا يوجد سماح للمواطنين بالخروج، وقبل نصف ساعة من الآن جرى اقتحام لبلدة قباطية جنوب شرق جنين، ولا تزال الأمور غير واضحة إلى الآن بسبب عدم وجود رؤية واضحة وإغلاق منطقة الحدث في بلدة قباطية مع تواجد كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي».