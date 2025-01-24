أبرز فاعليات وأحداث نقابة الصحفيين خلال أسبوع

شهدت نقابة الصحفيين خلال الأسبوع الحالي عدة فاعليات وأحداث هامة تشمل مجموعة من المبادرات، الأنشطة، والتكريمات التي تعكس التزام النقابة بدعم أعضائها والمساهمة في القضايا الوطنية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المهم الذي تلعبه في مجال الإعلام والثقافة في مصر.

تسلم 4 آلاف كتاب ضمن مبادرة "المليون كتاب"

في خطوة هامة لتعزيز الثقافة في مصر، تسلمت نقابة الصحفيين ظهر اليوم الخميس، 4 آلاف كتاب من إصدارات مختلف القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، في إطار مبادرة "المليون كتاب" التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت شعار "ثقافة لأهل مصر". وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع القراءة بين جميع فئات المجتمع.

ووجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على دعمه لمكتبة النقابة عبر مشاركتها في هذه المبادرة المهمة.

وأكد البلشي أهمية هذه المبادرات في نشر الثقافة وتعزيز القراءة، موجهًا شكره للقطاعات المختلفة لوزارة الثقافة والمستشارة الإعلامية للوزارة، رضوى هاشم، على دعمهم المتواصل.

كما أشار محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية، إلى أن هذه المبادرة تستحق الدعم من جميع الجهات المعنية بالنهوض بالوعي الثقافي في مصر.

حادث سقوط عامل في نقابة الصحفيين

في واقعة مؤلمة، أصيب المواطن عبدالرحمن محسن مهدي، 23 عامًا، جراء سقوطه من أعلى خلال عمله على سقالة أثناء إصلاح المشاكل الإنشائية في واجهة نقابة الصحفيين. وقد تم نقله إلى مستشفى الهلال، حيث أظهرت التقارير إصابته بكسر في الجمجمة، وهو محجوز حاليًا في الرعاية المركزة.

من جانبه، وجه وزير العمل محمد جبران بمتابعة تفاصيل الحادث والتواصل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للتنسيق حول صرف التعويضات العاجلة من وزارة العمل، التي تصل إلى 20 ألف جنيه للمصاب.

كما أكدت الوزارة على دعمها للعمالة غير المنتظمة في مواجهة الحوادث الطارئة، مشيرة إلى أن المصاب يعمل مع مقاول قطاع خاص يتعامل مع شركة المحمودية المنفذة لأعمال الإصلاح في واجهة النقابة.

مزايدة لإنشاء مشروع سكني على أرض النقابة

أعلنت نقابة الصحفيين عن طرح مزايدة لإنشاء مشروع سكني على أرض النقابة بحدائق أكتوبر – مدينة السادس من أكتوبر، ويتضمن المشروع مساحة 30.9 فدانًا بنظام المشاركة بالمقابل العيني. ودعت النقابة المطورين العقاريين ذوي الخبرة في تنفيذ الأعمال المماثلة للمشاركة في المزايدة التي تبدأ في 28 يناير 2025، مشيرة إلى أن قيمة التأمين المؤقت هي 20 مليون جنيه، على أن يتم شراء كراسة الشروط من مقر النقابة.

إيقاف التعامل مع معامل التحاليل "المختبر"، "البرج"، و"ألفا"

أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل "المختبر"، "البرج"، و"ألفا"، بعد عدم التوصل إلى حلول عادلة في المفاوضات التي كانت تهدف إلى تعديل الأسعار وتوفير الخدمات بأسعار تنافسية ومناسبة لأعضاء النقابات. وأكدت النقابات أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة لم تتلقَ استجابة إيجابية من المعامل التي حاولت فرض زيادة غير مبررة في الأسعار.

ندوة حول العلاقات المصرية القبرصية

في إطار تعزيز العلاقات الخارجية، نظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ندوة بمشاركة سفيرة قبرص بالقاهرة، بولي إيو أنو، وناقش المشاركون في الندوة العلاقات المتميزة بين مصر وقبرص، وأكدوا على التعاون المتواصل بين البلدين في المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية. وقال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، إن هذا التعاون يُعد نموذجًا يحتذى به ويعكس التنسيق المستمر بين قيادات البلدين في محافل دولية مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأمن البحري.

تحية لشعب فلسطين

في بيان صادر عن مجلس نقابة الصحفيين، وجهت النقابة تحية إجلال لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكدت النقابة دعمها الثابت للنضال الفلسطيني من أجل تحرير الأرض المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما شددت على ضرورة محاسبة مجرمي الحرب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان.