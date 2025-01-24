الأمم المتحدة: مستشفيات الضفة الغربية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها

أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن مستشفيات الضفة الغربية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها جراء الاقتحامات الإسرائيلية، موضحة أن القيود الشديدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية تعوق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن العمل.

وأضافت الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك 34 مواطنًا بينهم 6 أطفال استشهدوا في الضفة الغربية منذ مطلع يناير، وان اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة وممتلكاتهم أسفرت عن إصابة 17 مواطنا على الأقل وإلحاق أضرار بالعديد من المباني.

كما تابعت الأمم المتحدة، أن الوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية يتدهور بسبب قيود الاحتلال المفروضة على حرية الحركة والتنقل.