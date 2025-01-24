بين جيلين مختلفين.. حميد الشاعري وتوليت في تعاون موسيقي جديد

يستعد المطرب حميد الشاعري لتقديم عمل موسيقي مشترك مع الرابر الشهير توليت، في خطوة تجمع بين جيلين مختلفين من الإبداع الموسيقي.

وشارك حميد الشاعري جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه برفقة توليت داخل الاستوديو، وهما يستمعان لمقطع موسيقى.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المشروع بعد، لكن الفيديو أثار حماس جمهور الفنانين، خاصة أن حميد معروف بتعاونه مع مختلف الأجيال وانفتاحه على التطوير وأساليب الموسيقى الحديثة.

ويظهر حميد الشاعري اليوم الجمعة، في لقاء خاص مع الإعلامي معتز الدمرداش، حيث سيتحدث عن مشروعاته الموسيقية الجديدة.

أما توليت، فقد اشتهر بأسلوبه في تجديد موسيقى التسعينات بما يتناسب مع ذوق الأجيال الحالية، مما يزيد الترقب لهذا التعاون المرتقب.