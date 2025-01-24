مقترح أمريكي يسمح لترامب بفترة ولاية ثالثة

قدم النائب الجمهوري آندي أوجلز مشروع قرار لتعديل دستور الولايات المتحدة، والذي سيسمح للرئيس السابق دونالد ترامب ولأي رئيس أمريكي مستقبلي بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

يأتي هذا الاقتراح في وقت حساس بعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية غير متتالية، ليصبح ثاني رئيس أمريكي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

في بيان له، قال أوجلز: "ترامب أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس تدهور أمتنا، واستعادة أمريكا لعظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف"، وأضاف أنه من الضروري توفير كل الموارد اللازمة للرئيس ترامب لتصحيح المسار الكارثي الذي حدده الرئيس جو بايدن.

يهدف مشروع القرار إلى تعديل التعديل الدستوري الثاني والعشرون الذي يحدد أنه لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، الاقتراح يسعى إلى تعديل النص ليصبح "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات".

يذكر أن ترامب قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى إمكانية الترشح لفترة ثالثة، لكنه في تصريحات سابقة قال في نوفمبر الماضي بعد فوزه على كامالا هاريس: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، ما لم تقولوا، إني جيد جدًا لدرجة أننا يجب أن نتوصل إلى شيء آخر".