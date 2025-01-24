"اوعي تدبسي والحقي ركزي" جديد لـ رباب ربيع بمعرض الكتاب

صدر حديثا للكاتبه رباب ربيع، كتاب جديد بعنوان "أوعي تدبسي والحقي ركزي.. روشته فورية لحياتك"، عن دار حابي للنشر والتوزيع، والمشارك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلقت فعاليات دورته الـ56 أمس الخميس، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فى التجمع الخامس ، والمتوفر بجناح A10 صالة 1.

يحث الكتاب النساء على عدم التسرع في قرار الزواج دون أن تكون واثقه من تحقيق أهدافها وتعلم ان شريك الحياه والشخص الذي سترتبط به هو إنسان كفء لها وسيساندها وقادر على تحمل المسئولية من خلال بعض الاختبارات بالإضافة إلي سرد مجموعه من العيوب التي يستحيل العيش معها لأن الأمل فيهم مفقود.

ويضم الكتاب بين دفتيه العديد من الرسائل التي تخص المرأة والرجل سوياً وليس المرأة فقط ليصلوا في النهاية إلى أفضل صورة ممكنه لحياتهم الزوجية، فالكتاب حرر بشكل سلس ولغة بسيطة لتضمن وصول رسالتها بشكل واضح لأكبر شريحة ممكنة من القراء وسيلقى العمل اعجابهم، لأنه يتحدث عن كثير من الموضوعات الشائكة، التي يمكن أن نتلافاها إذا قمنا بالتركيز والدراسة الجيدة.