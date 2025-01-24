"المرأة في صنع القرار".. انطلاق المعسكر السنوي بمحافظة الأقصر

انطلقت فعاليات معسكر المرأة السنوي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعنوان “المرأة في صنع القرار” بمحافظة الأقصر.

وجاء ذلك في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية.

ويهدف المعسكر إلى تأهيل عضوات الحزب للمشاركة الفعّالة في الحياة العامة وصنع السياسات من خلال تطوير مهاراتهن القيادية.

وشهدت الجلسة الأولى تدريبًا نظريًا بعنوان “مهارات الخطاب العام”، قدمه المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والبرلماني السابق.

وتناولت الجلسة الأولى أسس إعداد خطاب قوي، وكيفية التأثير على الجمهور، وأهمية استخدام لغة الجسد.

وشهدت الجلسة الثانية، تدريبات عملية على ما تم تناوله في الجلسة الأولى، حيث أتيحت للمشاركات فرصة لتطبيق المهارات المكتسبة عمليا، مما ساعدهن على تعزيز قدراتهن في إيصال الرسائل بشكل مقنع ومؤثر، ليصبحن أكثر جاهزية للتواصل بثقة وفاعلية.