القوات المسلحة تهنئ رجال وزارة الداخلية بالذكرى الـ73 لـ«عيد الشرطة»

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير هذا العام، وجاء في البرقية:

السيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية، يطيب لي أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التي جسدت الدور البطولي الذي قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإنني ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الاعتزاز والتقدير للدور الوطني العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكل ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالًا أمناء على أمنه وسلامته.. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.