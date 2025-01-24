وكيل صحة سيناء: حقبة اجتماعية جديدة في 2025.. و"بداية" تعزز رأس المال البشري

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن هناك تقدمًا ملموسًا نسعى فى استمرار تحقيقه في القطاع الصحي بسيناء من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية وعلى رأسها الاستثمار في صحة المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تسعى إلى "تعزيز الصحة العامة" من خلال المبادرات الرئاسية وخدمات الرعاية الصحية وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة لتحسين مستوى حياة المواطن بسيناء فضلا عن شمولية استقبال الأشقاء الفلسطينيين ضمن هذه الجهود.

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائى، إن هناك حقبة اجتماعية جديدة في العام ٢٠٢٥ من خلال مبادرة بداية نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك تجري وفق الأولويات وعلى رأسها تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها وتعزيز الصحة والوقاية فضلا عن تعزيز الوقاية بتفعيل نظام الرصد والاستجابة للأمن الصحى في إطار خطة وزارة الصحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضح فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع، أن مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصرين "بداية ٢٠٢٥" هدفها تسليط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، باستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.