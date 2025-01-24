انتشال جثة حداد غرق في ترعة المريوطية بالهرم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة حداد لقي مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق شخص في ترعة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لحداد اختل توازنه وسقط أثناء عمله، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.