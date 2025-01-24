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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة حداد غرق في ترعة المريوطية بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة حداد لقي مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق شخص في ترعة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لحداد اختل توازنه وسقط أثناء عمله، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أختل توازنه أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية النيابة العامة انتشال جثة ترعة المريوطية قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة لقي مصرعه غرقا مديرية امن الجيزة