وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده الثابت لإسرائيل

أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، في أول تصريحاته بعد توليه المنصب، أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بشكل ثابت بدعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل العمل مع إسرائيل في مختلف المجالات بما في ذلك مساعدتها في تحرير الرهائن المتبقين في غزة.

وأضاف روبيو في لقاء مع نظيره الإسرائيلي، أن هناك تأكيدًا قويًا من قبل الإدارة الأمريكية على مساعدة حليفتها في جميع القضايا الأمنية والإنسانية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالرهائن.

في ذات السياق، ثمن وزير الخارجية الأمريكي الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر، معترفًا بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في غزة، وكذلك في تسهيل عمليات تبادل الأسرى والرهائن، مثنيًا على قدرة القاهرة في العمل كوسيط فعال في حل الأزمات الإقليمية.

أكد روبيو أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته تسعى لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، ويعكف على تعزيز التفاهم المتبادل، بما يتماشى مع السياسات الأمريكية في دعم الاستقرار الإقليمي وتنفيذ سياسات السلام في منطقة الشرق الأوسط.