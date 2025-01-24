ads
الجمعة 24 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده الثابت لإسرائيل

ماركو روبيووزير الخارجية
ماركو روبيووزير الخارجية الأمريكي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، في أول تصريحاته بعد توليه المنصب، أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بشكل ثابت بدعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل العمل مع إسرائيل في مختلف المجالات بما في ذلك مساعدتها في تحرير الرهائن المتبقين في غزة.

وأضاف روبيو في لقاء مع نظيره الإسرائيلي، أن هناك تأكيدًا قويًا من قبل الإدارة الأمريكية على مساعدة حليفتها في جميع القضايا الأمنية والإنسانية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالرهائن.

في ذات السياق، ثمن وزير الخارجية الأمريكي الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر، معترفًا بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في غزة، وكذلك في تسهيل عمليات تبادل الأسرى والرهائن، مثنيًا على قدرة القاهرة في العمل كوسيط فعال في حل الأزمات الإقليمية.

أكد روبيو أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته تسعى لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، ويعكف على تعزيز التفاهم المتبادل، بما يتماشى مع السياسات الأمريكية في دعم الاستقرار الإقليمي وتنفيذ سياسات السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الجديد الولايات المتحدة إسرائيل الإدارة الأمريكية الجديدة العمل مع إسرائيل