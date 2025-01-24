اليوم.. مسار ضد المقاولون العرب والزمالك أمام بيراميدز بالدوري النسائي

يشهد اليوم الجمعة، إقامة المباريات المؤجلة من دوري الكرة النسائية، حيث تم تأجيل عدة مباريات من الدوري، بسبب إقامة مباريات منتخب الكرة النسائية لتحت 17 عاما، حيث تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم، فريق الزمالك بنظيره فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، فيما يلتقي فريق مسار بنظيره المقاولون العرب على ملعب رايت تو دريم.

ويتصدر فريق مسار، صدارة دوري الكرة النسائية بفارق 39 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ 13 مباراة، فاز فيها جميعا دون خسارة؛ ليحتل بعدها المركز الثاني فريق النادي الأهلي، بفارق 36 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة، فاز في 12 منها وخسر مباراة.