اليوم.. طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة على أغلب الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 40_60 كم/س وارتفاع الأمواج 2_3م.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 9 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغرى 11 درجة.