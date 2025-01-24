إسرائيل ترفض انسحاب قواتها من جنوب لبنان

أعلنت مصادر عبرية عدة، منها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة 14 العبرية، عن تطورات جديدة في الموقف الإسرائيلي بشأن الوضع في جنوب لبنان، في ضوء التوترات المتزايدة على الحدود بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت المصادر بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قرر عدم التصويت على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في الوقت الراهن، رغم المناقشات التي جرت حول هذا الخيار.

استمرار التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تسعى للحفاظ على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للرد بقوة على أي خروقات أو انتهاكات للهدنة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التنسيق بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى ضمان استقرار المنطقة ومنع التصعيد، رغم أن التقارير تشير إلى أن التوترات لا تزال قائمة على الحدود.

من جهة أخرى، أكدت القناة 14 العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيواصل انتشاره في المنطقة الجنوبية للبنان، وذلك بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته الأمنية التي تم الاتفاق عليها، وأضافت القناة أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) شدد على رفضه لأي فكرة للانسحاب في الوقت الحالي، مع التأكيد على استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي سيناريوات محتملة على الأرض.

الرد العسكري على خروقات حزب الله

في سياق متصل، شددت المصادر على أن إسرائيل مستعدة للرد عسكريًا وبقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم التعامل مع أي تطورات أمنية بشكل فوري، مع توجيه تهديدات برد عسكري حازم ضد أي محاولة للتصعيد.