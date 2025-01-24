تفاصيل مصرع سيدة وطفلة وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بالشيخ زايد

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا في وفاة سيدة وطفلة وإصابة ٦ آخرين في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، وأمرت بالتصريح بدفن جثث الموتى بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذي أفادوا أن انقلاب سيارة ملاكي هو من تسبب في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع سيدة وطفلة وإصابة ٦ آخرين في حادث مروري

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، أسفر عن وقوع ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي أدى إلى انقلابها ومصرع سيدة وطفلة وإصابة ٦ آخرين.

تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.