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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يقتحم قرية الناقورة شمال نابلس ويداهم منطقة أثرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، قرية الناقورة شمال نابلس، وحطمت أقفال أبواب نبع هارون وسط القرية.

وأفاد رئيس مجلس الناقورة هاشم محسن لوكالة "وفا"، بأن الاحتلال اقتحم المنطقة المحيطة بنبع هارون وسط القرية، وداهم منطقة النبع وحطم أقفاله، ومن ثم اقتحم منطقة "قلعة الشيخ شعلة" الأثرية.

وأشار إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، إذ يعتدون على المزارعين ويستولون على محاصيلهم، وعلى مضخات المياه، إضافة إلى تخريب شبكات المياه، كما جرفوا قبل نحو أسبوعين أراض تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي القرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الناقورة أقفال أبواب نبع هارون