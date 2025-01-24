دفنوا تحت الرمال.. كواليس مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار بيارة صرف بكرداسة

تواصل جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها بعد مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار بيارة صرف صحي داخل مصنع بمنطقة كرداسة، وصرحت بدفن العمل بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، إذ تبين أنه بسبب الاختناق الناتج عن انهيار الحفرة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

انهارت عليهما البيارة

بداية الواقعة بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث داخل مصنع ووقوع ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أثناء قيام عاملين (55 و40 عامًا) بشركة للمقاولات بأعمال حفر لتوصيل الصرف إلى بيارة داخل مصنع للدعاية، انهالت الرمال عليهما، ما أدى إلى وفاة العامل الأول وإصابة الثاني بجروح خطيرة.

تم نقل جثة العامل المتوفى إلى المستشفى، بينما تم نقل العامل المصاب إلى مستشفى آخر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.