حبس حارس عقار أصاب طليقته وزوجة شقيقه بسكين في الهرم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول قيام حارس عقار بالاعتداء على طليقته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات أسرية بالهرم، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٥ سنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين طليقته البالغة من العمر ٣٠ سنة بغرض رجوعها إليه مرة أخرى، وتطورت حينما تدخلت زوجة شقيقه في الشجار فاستل سكينا وقام بإصابتهما.

حارس عقار يصيب طليقته وزوجة شقيقه في الهرم بسكين

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول سيدتين مصابتين بإصابات خطيرة، واحدة منهما كانت قد تعرضت لقطع في الأوتار، والأخرى تعرضت لجروح متعددة في جسده إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من ضبط الجاني، حيث اعترف بارتكاب الجريمة خلال مواجهته مع النقيب أحمد عبادة معاون مباحث قسم شرطة الهرم، مشيرًا إلى أن خلافاته المستمرة مع طليقته هي التي دفعته إلى القيام بتلك الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.