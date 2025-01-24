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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز التعاون لحفظ السلام بالمنطقة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
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استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي، هاتفيا الرؤى والتقييمات بشأن المستجدات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا والقرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية المصري، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية احترام الأطراف كافة لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة، وتحقيق تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استنادا لحل الدولتين.

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