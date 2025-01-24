طالبها بالزواج.. تفاصيل تهديد شخص لابنة الإعلامي محمد الغيطي في 6 أكتوبر

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول قيام شخص بتهديد ابنة الإعلامي محمد الغيطي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بإيذائها إن لم تتزوجه بمدينة ٦ أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، واستمعت إلى إفادة المجني عليها حول الحادث، كما اطلعت على رسائل التهديد على هاتفها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تهديد بالجواز

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة قيام فرد أمن بتهديد ابنة الإعلامي محمد الغيطي بالإيذاء وطلبها بالزواج، حيث كشفت التحريات أن المتهم قام بإزعاج ابنة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي بتضرره من فرد أمن بالكمبوند محل سكنه، لقيامه بإزعاج ابنته "ممثلة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وطلبها للزواج وتهديدها بالإيذاء حال الرفض.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.