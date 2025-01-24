النيابة تصرح بدفن مسن ألقى بنفسه من علو بالدقي

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة مسن بالمعاش ألقى بنفسه من أعلى شرفة شقته بعقار بمنطقة الدقى، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما استمعت إلى إفادات أهلية المجني عليه الذين أقروا أن السبب وراء انتحاره هو حالة اكتئاب وحالة نفسية كان يمر بها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وألقى المسن بنفسه من أعلى شرفة شقته، حيث تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس بالمعاش في عقده السادس وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب عقب وفاة زوجته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشر التحقيقات.