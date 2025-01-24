بسبب ماسورة غاز.. كواليس إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بأطفيح

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ٣ أشخاص في انهيار منزل بسبب تسرب غاز من ماسورة غاز بجوار المنزل المنهار بمنطقة أطفيح، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لفحص خطوط الغاز ومدى صلاحيتها للعمل، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بانتداب خبراء من المعمل الجنائي لمعاينة المنزل وتحديد حجم الخسائر، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انهيار منزل

وكشفت التحقيقات أن انهيار المنزل المكون من الطوب اللبن، كان نتيجة إشعال سيجارة من أحد المصابين، أثناء تسريب الغاز مما أدى إلى إصابة كلا من "محروس .ش" 55 سنة، و "منير. ك" 52 سنة و"مصطفى .م" 60 سنة، بحروق متفرقة في أنحاء جسدهم.

ماسورة غاز

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا باشتعال أسطوانة غاز ووجود مصابين داخل شقة سكنية بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز داخل شقة 3 عمال، وقيام أحدهم بإشعال سيجارة وحدث حريق وإصابة مالكي الشقة وحدوث انهيار في جدران شقة وتكسير نوافذ المنزل المجاور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.