اليوم .. انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر

تنطلق، اليوم الجمعة، فاعليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر برئاسة الدكتورة علا خورشيد رئيسة قسم علاج الأورام المعهد القومي جامعة القاهرة، ورئيسة المؤسسة الدولية لمكافحة الأورام وأسبابها.

وفى هذا الصدد كشفت الدكتورة علا خورشيد، أن مؤتمر هذا العام يشهد انطلاقة جديدة حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، بحضور أكثر من 60 متحدثا دوليا من الخبراء والباحثين، لمشاركة خبراتهم بهدف تشكيل رؤية مستقبلية مشرقة لرعاية مرضى سرطان الرئة.

كما أشارت إلى مشاركة الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق في افتتاح المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة عالمية واسعة، مؤكدة أهمية تمكين الباحثين الشباب، وفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاثهم ومناقشتها على مستوى عالمي، مما يساهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية للمرضى حول العالم.



وأضافت أن المؤتمر يقدم على مدى يومين حلولا مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى وإطالة أعمارهم من خلال مناقشة عدة محاور، أهمها الابتكار في علم الجينوميات والعلاج الدقيق، وتحويل الاكتشافات الجينومية إلى علاجات ناجحة لعلاج سرطان الرئة.



كما يناقش المؤتمر هذا العام ثورة التشخيص الجزيئي، المتمثلة في دور التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص، ودور الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، والأدوات الحديثة لتشخيص أمراض الصدر باستخدام التقنيات الذكية.

ويتناول المؤتمر أيضا الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي، وإعادة تعريف جراحة الصدر وتوسيع إمكانات العلاج المناعي.

ويناقش المؤتمر أيضا سد الفجوات في الطب الدقيق، والتحديات والفرص لتوفير العلاج المتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب البحوث السريرية والشراكات الإقليمية من خلال تعزيز البحوث المحلية وتمكين الشراكات الدولية لدعم تجارِب سريرية مبتكرة.



وأشارت الدكتورة علا إلى أن المؤتمر يطمح إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية، وإبراز الريادة البحثية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيَا في تطوير حلول مبتكرة لعلاج سرطان الرئة.

من ناحية أخرى أشارت الدكتورة لبنى صدقى أستاذ طب الأورام قصر العينى بجامعة القاهرة سكرتير المؤتمر ، أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد 11 جلسة علمية تستعرض أحدث ما صدر من أوراق بحثية ودراسات إكلينيكة فى التشخيص والعلاج لمرضى سرطان الرئة بكل أنواعه بالإضافة إلى دراسات الفحص والكشف المبكر وإلقاء الضوء على مستجدات التجربة المصرية الرائدة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الرئة والعلاج.