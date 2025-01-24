أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025

الجمعة 24/يناير/2025 - 09:20 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 24 يناير 2025، بعد ارتفاعها فى ختام تعاملات أمس وجاءت الأسعار كالتالى:

عيار 24 سجل سعر بيع 4366 جنيهًا وسعر شراء 4343 جنيهًا.

عيار 22 بلغ سعر البيع 4002 جنيه وسعر الشراء 3981 جنيهًا.

عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل سعر بيع 3820 جنيهًا وسعر شراء 3800 جنيه.

عيار 18 حقق سعر بيع 3274 جنيهًا وسعر شراء 3257 جنيهًا.

عيار 14 سجل سعر بيع 2547 جنيهًا وسعر شراء 2533 جنيهًا.

عيار 12 بلغ سعر البيع 2183 جنيهًا وسعر الشراء 2171 جنيهًا.

بالنسبة للأوزان الكبرى، الأونصة الذهبية سجلت سعر بيع 135789 جنيهًا وسعر شراء 135078 جنيهًا.

الجنيه الذهب بلغ سعره 30560 جنيهًا للبيع و30400 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد بلغ سعر الأونصة بالدولار الأمريكي 2754.51 دولار.