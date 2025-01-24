تطوير جهاز لتبسيط العمل على الفنيين

الجمعة 24/يناير/2025 - 09:43 ص

قام السيد كمال مدير إدارة بشركة غاز مصر بتطوير جهاز على مدار اربع سنوات من البحث والتجارب العلمية في مجال الكور والدريل.

يقوم الجهاز بتحسين أداء العمل وترشيد استهلاك المياه وخفض المجهود البدنى للفنى وخفض التكلفة وتقليل الأعطال وخفض تكاليف الصيانة.

يأتي ذلك من خلال تسجيله لهذه الاختراعات في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بداية تطوير وتعديل وتحويل جهاز الشنيور والدريل إلى كور مرارا بمراحل منها جهاز تجميع مياه ورواسب الكوردريل وجهاز رفع مياه لتبريد بنطة الكور وتنقية المياه المستخدمة لإعادة استخدامها.

يذكر أن هذا التطور والابتكار سيكون بمثابة تحول كبير في تعزيز السلامة للفنيين في مختلف المجالات وليس قطاع البترول وحده وتقليل ميزانية كبيرة علي الدولة في صيانة وشراء معدات الكور وأن الجهاز المبتكر اقل تكلفة من الجهاز الحالي وأعلى كفاءة.

وكشفت التجارب الأولية للجهاز مدى قدرته على الكفاءة العالية والدقة في تنفيذ الثقب بدون إسالة المياة الخاصة بالتبريد على الحائط والأرض كما كان يحدث سابقا في الجهاز القديم من إسالة للمياه الناتجة من الثقب المحملة بالأتربة مما يؤدى إلى احتمال إصابة الفنى بالانزلاق على الأرض أثناء العمل.