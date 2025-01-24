شراكة مصرية ليبية تستهدف التدريب وتشغيل المصانع المتوقفة

أكد المهندس هيثم حسين عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة "منظومة عمال مصر الاقتصادية المستدامة"، على أن العلاقات المصرية الليبية الشقيقة تاريخية منذ زمنَ بعيد، تتسم بالأخوة والمحبة والإخاء والسلام بين الشعبين الشقيقين.

يأتي ذلك بعد الزيارة الدبلوماسية الأخيرة التي قام بها وزير العمل الليبي، الدكتور عبد الله الشارف أرحومة "لمنظومة عمال مصر الاقتصادي" منذ عده أيام لتوقيع "بروتوكول تعاون" مشترك بين البلدين، وذلك في مجالات التدريب والتأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة وخطوط الإنتاج، وريادة الأعمال وفرص العمل.



كما أشار هيثم حسين، إلى أنه يعمل حاليا على بلورة الأفكار والرؤى السياسية على خطى وتوجهات القيادة السياسية، لتقديم الدعم أو المساعدة للشعب الليبي الشقيق، لا سيما في ظل وجود توترات "جيوسياسية" في ليبيا بشكل خاص، وفي المنطقة العربية عامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد استقبل أيضا المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بالقصر الجمهوري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصريه وقيادات رفيعة المستوى من الجانبين.

وأكد الاجتماع على توثيق وإعلاء وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بشكل عام، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أهمية استقرار وسلامة ووحدة ليبيا الشقيقة، لا سيما أنه يربطنا بها علاقات وثيقة، ومصالح مشتركة في كافة المجالات، لا سيما المرتبطة بالأمن القومي.

وتعهد الرئيس السيسي باستمرار مصر ببذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وشعبها واستعادتها مسار التنمية والريادة، مؤكداً مساندة "مصر" لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق كافة الأهداف.

كما أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الاستقرار في ليبيا، والجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم ومساندة الأشقاء الليبيين منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل، أضاف هيثم حسين أن الدور الذي تلعبه "منظومة عمال مصر المستدامة" سيتمحور في تقديم ونقل الخبرات اللازمة في القطاع الصناعي هناك من تشغيل المصانع المتوقفة وأعاده هيكله وتحسين خطوط الإنتاج، إضافة لتوفير العمالة المدربة المطلوبة لهم، خاصة بعد الزيادة الأخيرة مجمع عمال مصر منذ عدة أيام الدكتور عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل الليبي، والذي استقبله حينذاك، قيادات "المجمع" منذ عده أيام، حيث جاءت الزيارة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين "مجمع عمال مصر" والدولة.

كما أوضح أنه قام بتوقيع "برتوكول تعاون"مع وزارة العمل الليبية منذ أيام قليله، تحث على أهمية التعاون المشترك، وذلك في مجالات التدريب والتأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة وخطوط الإنتاج، وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنرتقي معاََ بالشباب نحو آفاق جديدة، ولأن "بناء الإنسان هو حجر الأساس لبناء الأمم العظيمة."

جدير بالذكر، أن البروتوكول الموقع بين الجانبين من ضمن أهم بنوده الحيوية ، العمل على تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب الباحثين عن العمل والخبرات من "المجمع"، بجانب إرسال دفعات من الشباب الليبي للتدريب والتأهيل، في مجالات ريادة الأعمال، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والمهن الحرفية بمقر المجمع باكتوبر.