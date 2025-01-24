قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب المقدسي محمد فائق الرفاعي خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن هناك نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس. وأن أكثر من 14،500 طفل في استشهدوا في الحرب على قطاع غزة، وتضرر 88% من المدارس في القطاع.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 مركزًا صحيًا حرجوا من الخدمة من أصل 139 مركزا يعمل في غزة.

وأضافت، أن أكثر من 5500 شهيدًا ومفقودُا ارتقوا خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة شمالي قطاع غزة.