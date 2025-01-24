سفيرة قبرص بالقاهرة: زيارات متبادلة مرتقبة بين وزيري الطاقة المصري والقبرصي لتعزيز التعاون المشترك

أكدت سفيرة قبرص بالقاهرة بولي إيوانو، الخميس، خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أن العلاقات بين مصر وقبرص استراتيجية، مشيرة إلى أهمية استقرار مصر وتأثيره على المنطقة بأكملها.

وأوضحت أن قمة القاهرة الثلاثية التي جمعت قادة مصر وقبرص واليونان أكدت رغبة قبرص في تعزيز التعاون مع مصر، مشددة على رفض التدخلات الخارجية.

وتطرقت السفيرة إلى التعاون في قطاع الطاقة، حيث أكدت أن مصر وقبرص كانتا أول دولتين توقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بشرق المتوسط، إضافة إلى اتفاقية أخرى لتقاسم حقول الغاز.

وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاقية يتطلب تعاون الشركات الدولية، معربة عن تطلعها لتسريع هذا التعاون.

كما أعلنت عن زيارات متبادلة مرتقبة بين وزيري الطاقة المصري والقبرصي لمناقشة توسيع التعاون في هذا المجال، لافتة إلى أن الغاز القبرصي سيتم إرساله إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره.

وأضافت أن قبرص تسعى للاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع الهيدروكربونات، مؤكدة دعم بلادها لمنتدى شرق المتوسط الذي أسسته مصر.