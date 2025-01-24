سفيرة قبرص بالقاهرة: اعترافنا بالدولة الفلسطينية منذ 1988 يعكس التزامنا بالشرعية الدولية

أكدت السفيرة القبرصية بالقاهرة بولي إيوانو، أمس الخميس، خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية نظرًا لكونها أقدم القضايا في المنطقة، مشيرة إلى أن قبرص كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام 1988، بالتزامن مع اعتراف مصر.

وأضافت السفيرة أن بلادها التي تعاني أيضًا من الاحتلال، تتفهم معاناة الشعب الفلسطيني، مما يستدعي ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في المنطقة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار حقيقي.

وأشارت إلى أن الأوضاع في سوريا تعكس تحديات إضافية للمنطقة، موضحة أن الصراع المستمر هناك خلق وضعًا معقدًا ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.

وشددت على أهمية عدم إقصاء أي طائفة، وإشراك الجميع في عملية الحكم لضمان عدم تكرار موجات اللجوء. كما أكدت على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.