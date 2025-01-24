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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدينة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 5500 شهيدًا ومفقودًا ارتقوا خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة شمالي قطاع غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، وشنت حملة دهم لمنازل ومحال تجارية عدة خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن هناك  نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس. وأن أكثر من 14،500 طفل في استشهدوا في الحرب على قطاع غزة، وتضرر 88% من المدارس في القطاع.

فلسطين قوات الاحتلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين