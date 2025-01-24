فلسطين.. قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة طولكرم برفقة جرافات عسكرية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة طولكرم برفقة جرافات عسكرية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 5500 شهيدًا ومفقودًا ارتقوا خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة شمالي قطاع غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، وشنت حملة دهم لمنازل ومحال تجارية عدة خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن هناك نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس. وأن أكثر من 14،500 طفل في استشهدوا في الحرب على قطاع غزة، وتضرر 88% من المدارس في القطاع.