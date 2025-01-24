روسيا.. استئناف العمل في 3 مطارات بعد توقفها خشية تهديدات أوكرانية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، باستئناف العمل في 3 مطارات روسية بعد توقفها خشية تهديدات أوكرانية.

وأضاف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عددا من المسيرات أطلقتها أوكرانيا تجاهها، كما استهدفت مسيرات أوكرانية مناطق في مقاطعة كورسك الروسية، ودوت صفارات الإنذار في مقاطعة سارتوف الروسية.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء صحفي، رغبته في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا، " أرغب في الاجتماع مع بوتين فورا".

وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، معلنًا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق سلام.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا والدول المشاركة لها في الحرب على أوكرانيا، بالضرائب والرسوم الجمركية والعقوبات، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب قريبًا.