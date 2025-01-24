الأونروا: استشهاد أكثر من 14،500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحرب المستمرة في قطاع غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14،500 طفل، وتضرر نحو 88% من المدارس في القطاع.

وأضافت، أن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس، مما يعرض مستقبل آلاف الأطفال للخطر.

وتستمر قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين خلال العمليات العسكرية التي تنفذها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يناير الجاري، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وأمس الخميس، استُشهد فلسطينيان، إثر عدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.

ومنذ بدء الغدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهد نحو 47،283 مواطنا، وجرح 111،472 غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وتعمل طواقم الإنقاذ على انتشالهم.