اليوم.. قمة الدورى تُغازل بيراميدز والأهلى فى إستاد القاهرة

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى استاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» في ظل الصراع بين «الأحمر» و«السماوي» على صدارة ترتيب جدول الدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يمتلك الأهلي 19 نقطة في المركز الثاني.

يخوض الأهلي مباراة بيراميدز وعينه على الثلاث نقاط لاستعادة قمة الدوري وتعويض خسارة نقطتين بعد التعادل في الجولة الماضية مع فاركو، كما أنه يسعى لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة.

«الأحمر» يتحدى الغيابات لعودة الانتصارات.

يدخل المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مواجهة بيراميدز بغيابات كثيرة في صفوف الفريق، بعدما ضربت الإصابات عددا كبيرا من اللاعبين، كان آخرهم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يُعاني من إصابة عضلية غاب بسببها عن لقاء فاركو الأخير، لينضم إلى قائمة الغيابات والتي تضم الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم، بالإضافة إلى التونسي علي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

ويُعاني الأهلي من أزمة هجومية كبيرة في ظل غياب 5 لاعبين من الخط الأمامي، هم: رضا سليم، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر للإصابة، ورحيل الثنائى بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وهو الأمر الذي جعل «كولر» يلجأ إلى إمام عاشور لتوظيفه في مركز الجناح أو المهاجم الوهمي، بالإضافة للدفع بلاعب فريق الشباب سمير محمد.

ورغم الغيابات والظروف التي يمر بها الأهلي الا ان الفريق يتسلح بالتفوق على المنافس في المواجهات الأخيرة والتي سيكون لها عامل كبير في تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات أمام بيراميدز.

ويعتمد الأهلي بشكل كبير على تفوق وتألق إمام عاشور وحسين الشحات في الفترة الأخيرة لتحقيق الفوز والعودة لصدارة الدوري من جديد.

«السماوى» يتسلح بكتيبة النجوم لتأكيد الصدارة

يدخل فريق بيراميدز مواجهة الأهلي بحثًا عن حصد الثلاث نقاط والاحتفاظ بصدارة جدول الدوري الممتاز، متسلحًا بالمعنويات المرتفعة والنتائج المميزة على الصعيدين المحلي والأفريقي بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه وتصدر جدول الدوري بعد الفوز في الجولة الماضية على زد بهدف.

ويتسلح بيراميدز بكتيبة النجوم في جميع المراكز تحت قيادة فنية للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي يبحث عن الفوز أمام الأهلي لمواصلة العروض القوية، كما يخطط لكسر العقدة أمام الأهلي، خاصةً أن آخر مواجهتين في الدوري خسر الفريق السماوى بثلاثية مقابل هدفين ذهابًا، وبهدف نظيف في الإياب، كانت سببا في خسارة لقب الدوري بعدما تصدر بيراميدز جدول المسابقة حتى الأسابيع الأخيرة.

ويعول بيراميدز على تألق نجومه في جميع المراكز وعلى رأسهم الكونغولي فيستون ماييلي، وإبراهيم عادل، والمغربي محمد الشيبي، ومصطفى فتحي، والمغربي وليد الكرتي، والنيجيري صديق إيجولا، ورمضان صبحي، وخط الدفاع بقيادة على جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي.