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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا.. إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة موسكو دون وقوع إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية في مقاطعة موسكو دون وقوع إصابات.

وأضاف، أن الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو توقفت، كما توقفت الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو.

وأشار إلى أن الهجوم الأوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة نفط في مقاطعة ريازان الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية، أن رئيس بلدية موسكو أعلن أن وحدات الدفاع الجوي الروسية  في جنوب شرق موسكو تصدت لهجوم بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء صحفي، رغبته في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا، " أرغب في الاجتماع مع بوتين فورا".

وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، معلنًا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق سلام.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا والدول المشاركة لها في الحرب على أوكرانيا، بالضرائب والرسوم الجمركية والعقوبات، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب قريبًا.

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