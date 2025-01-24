روسيا: الدفاع الجوي تصدى لهجوم بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن رئيس بلدية موسكو أعلن أن وحدات الدفاع الجوي الروسية في جنوب شرق موسكو تصدت لهجوم بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وأمس الخميس، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي فقد 1340 جنديا في الـ24 ساعة الماضية، وفقدت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نحو 825320 جنديا، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا والدول المشاركة لها في الحرب على أوكرانيا، بالضرائب والرسوم الجمركية والعقوبات، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب قريبًا.

وقال ترامب، "إنه حال عدم التوصل إلى اتفاق فلن يكون لديه خيار آخر سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والرسوم الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه روسيا للولايات المتحدة والعديد من الدول المشاركة الأخرى".