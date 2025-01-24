ترامب: تعريفات جمركية ستفرض على كندا والمكسيك بدءا من فبراير المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن هناك تعريفات جمركية ستفرض على كندا والمكسيك بدءا من فبراير المقبل.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه سيستأنف ضد تعليق القاضي الفيدرالي قراره بشأن الجنسية بالولادة، بعد منع قاض اتحادي من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي يقيد الحق في الحصول التلقائي على الجنسية في الولايات المتحدة ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ".

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن ترامب عن رغبته في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا، " أرغب في الاجتماع مع بوتين فورا".

وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، معلنًا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق سلام.

وأشار إلى أن الصين توفر الطاقة لروسيا وتدعمها في تمويل الحرب بأوكرانيا.

وتابع حديثه بذكر ما يحدث في الشرق الأوسط، وإن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط نجح في الدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.