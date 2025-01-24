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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يقترب من بلوغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوز على رينجرز

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز
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تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من الفوز على ضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي مانشستر يونايتد لهز شباك رينجرز، حيث استحوذ على الكرة وسيطر على مجريات اللعب، لكن لم تنجح محاولاته في تسجيل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف اليونايتد الأول، ولكن عن طريق النيران الصديقة إذ سجل جاك بوتلاند لاعب رينجرز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52.

مانشستر يونايتد يخطف هدف الفوز على رينجرز في الوقت القاتل 

وكاد رينجرز أن يفسد فرحة مان يونايتد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 بواسطة سيريل ديسيرس.

ولم يستسلم مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل، وذلك بإحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 90+2.

بهذا الفوز، اقترب مانشستر يونايتد من بلوغ ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، سواء بالتأهل المباشر أو من خلال الملحق.

بتلك النتيجة، احتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد رينجرز عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

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