العثور على جثة زوج وزوجته في ظروف غامضة بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا على جثتي زوج وزوجته داخل منزلهما بإحدى قرى مركز المنيا في ظروف غامضة، مما تسبب فى حالة من الصدمة بين أهالي القرية.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد الوزير مدير أمن المنيا، بلاغًا يُفيد بوجود جثتين داخل المنزل. وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة عبد الرحمن ناجي (22 عامًا) وزوجته نورا فتحي يوسف (18 عامًا).

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، في انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.