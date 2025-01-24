بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يخسر من إلفسبورج في الدوري الأوروبي

تلقى فريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، هزيمة من مضيفه إلفسبورج السويدي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب بوراس أرينا في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس ضد إلفسبورج، ولعب المباراة كاملة، كما قدم أداء جيدًا في قلب الدفاع.

نيس يودع منافسات الدوري الأوروبي بمشاركة محمد عبد المنعم

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من رفاق عبد المنعم لهز شباك إلفسبورج.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف في الدقيقة 62، سجله جوستاف هنريكسون، ليخسر نيس مجددًا في بطولة الدوري الأوروبي.

بذلك، خاض محمد عبد المنعم 3 مباريات مع نيس في الدوري الأوروبي، وذلك من أصل 6، في حين أنه لعب 8 لقاءات في الدوري الفرنسي.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نيس عند نقطتين في المركز الـ35 قبل الأخير في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، ليغادر المسابقة، بينما رفع إلفسبورج رصيده 10 نقاط في المركز العشرين.