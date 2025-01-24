فلسطين.. طائرات إسرائيلية تهدد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات من طراز كواد كابتر الإسرائيلية هددت الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، مساء أمس الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معظم الطرقات المؤدية لمدينة قلقيلية بالبوابات الحديدية.

كما احتجزت قوات الاحتلال 4 شبان وقامت باستجوابهم ميدانيًا بعد اقتحام منزلًا لعائلة "القط" داخل حي خروبة في جنين.

وأعلنت القناة 14 العبرية، انتهاء المرحلة الأولى من عملية "السور الحديدي" في جنين وستبدأ مرحلة ثانية لهدم منازل المسلحين وعوائلهم وتدمير البنية التحتية.