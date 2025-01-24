ننشر تفاصيل تعاقد الأهلي مع مصطفى العش من زد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل تعاقد الفريق الأحمر مع مصطفى العش مدافع نادي زد، الذي يعتبر أول صفقات المارد الأحمر؛ استعدادًا لاستكمال مشواره في دوري ابطال أفريقيا، وكذلك بطولة الدوري المصري.

وقال المصدر، إن الأهلي نجح في استعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري فقط، ولا يوجد بند أحقية شراء في العقد المبرم بين الطرفين، ولكن هناك اتفاق ودي بينهما على ذلك إذا أراد الأهلي فالأولوية ستكون له.

وحصل النادي الأهلي على الاستغناء الخاص بمدافع الجديد مصطفى العش من نادي زد، بعدما أنهى كل الاتفاقات على ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم خط دفاع الفريق الأحمر في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن مباراة بيراميدز التي تقام يوم الأحد المقبل، ستكون أولى لقاءات الوافد الجديد مصطفى العش مع نادي القرن الأفريقي، في ظل الغيابات التي يعاني منها الأهلي في الفترة الحالية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد نجح في إنهاء صفقة استعارة مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، لينضم إلى صفوف الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الكروي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن إنهاء النادي الأهلي كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعاني النادي الأهلي على صعيد خط الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم في ظل الإصابات المتكررة للمدافع المغربي أشرف داري. بالإضافة إلى عدم الاقتناع بصفقة يوسف أيمن القادم من الدوري القطري.